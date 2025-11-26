В Пермском крае утвердили программу «Земский тренер»

В Пермском крае с 2026 года запустят программу «Земский тренер». Проект привлечет молодых и квалифицированных тренеров в небольшие населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек. Участников направят в территории края с острой нехваткой специалистов по физической культуре и спорту.
Участники программы «Земский тренер» получат единовременную выплату в размере 1 млн руб., которая поступит на личный счет в банке. Они сами определят, на что потратить поступившие средства.
Краевой Минспорт проведет конкурсный отбор для определения получателей средств. Тренеры займут свободные должности в спортивных организациях малых городов и сел. После подписания трудового договора они получат компенсационную выплату и обязуются отработать пять лет.
«До участия в программе “Земский тренер” допускаются специалисты с высшим или средним профессиональным образованием», — пояснили «КП-Пермь» в краевом ведомстве.
В 2026 году краевой бюджет предусмотрел средства на трудоустройство девяти специалистов. Конкурсный отбор будет объявлен до 10 марта на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края.