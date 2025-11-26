В Пермском крае утвердили программу «Земский тренер»

В Пермском крае с 2026 года запустят программу «Земский тренер». Проект привлечет молодых и квалифицированных тренеров в небольшие населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек. Участников направят в территории края с острой нехваткой специалистов по физической культуре и спорту.