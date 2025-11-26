«Появится изображение с цифрами». Минсвязи назвало белорусам способ избежать блокировки интернета при въезде в Россию

Стало известно, как белорусы могут избежать блокировки интернета при въезде в Россию, пишет Office Life.
Ранее сообщалось, что Минсвязи Беларуси работает над снятием ограничения интернета при въезде в Россию.
Напомним, с 6 октября российскими операторами связи была введена обязательная 24-часовая блокировка услуг передачи данных и СМС для всех иностранных абонентов. На данный момент в России активно тестируется система снятия таких ограничений.
По словам первого замглавы Минсвязи и информатизации Павла Ткача, ограничения в России введены и для своих абонентов, возвращающихся из-за границы. Речь идет об использовании так называемой капчи для подтверждения, что к сети подключается человек, а не робот.
Представитель Минсвязи добавил, что Беларусь попросила, чтобы российская сторона по мере готовности подключала и белорусских абонентов.
— Не только тестировать, но и перейти к снятию этого режима тишины, — уточнил Ткач.
Технически по приезде в Россию абонент получит СМС со ссылкой для перехода. По ссылке, скорее всего, появится изображение с цифрами, которое нужно ввести от руки с картинки.