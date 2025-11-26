Ричмонд
«Появится изображение с цифрами». Минсвязи назвало белорусам способ избежать блокировки интернета при въезде в Россию

Минсвязи: белорусы смогут избежать блокировки интернета при въезде в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как белорусы могут избежать блокировки интернета при въезде в Россию, пишет Office Life.

Ранее сообщалось, что Минсвязи Беларуси работает над снятием ограничения интернета при въезде в Россию.

Напомним, с 6 октября российскими операторами связи была введена обязательная 24-часовая блокировка услуг передачи данных и СМС для всех иностранных абонентов. На данный момент в России активно тестируется система снятия таких ограничений.

По словам первого замглавы Минсвязи и информатизации Павла Ткача, ограничения в России введены и для своих абонентов, возвращающихся из-за границы. Речь идет об использовании так называемой капчи для подтверждения, что к сети подключается человек, а не робот.

Представитель Минсвязи добавил, что Беларусь попросила, чтобы российская сторона по мере готовности подключала и белорусских абонентов.

— Не только тестировать, но и перейти к снятию этого режима тишины, — уточнил Ткач.

Технически по приезде в Россию абонент получит СМС со ссылкой для перехода. По ссылке, скорее всего, появится изображение с цифрами, которое нужно ввести от руки с картинки.