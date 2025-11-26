Ричмонд
В каком банке выгодно купить доллар и рубль 26 ноября

О том, где дешевле купить доллар, рубль и евро в Узбекистане 26 ноября узнайте в Kursiv Uzbekistan. Курсы актуальны на 11:13, банки могут менять стоимость валют на протяжении дня.

Источник: Курсив

Сколько стоит доллар в банках Ташкента.

Покупка: 11 890 сумов — Agrobank, NBU. Продажа: 11 940 сумов — Anorbank, Asia Alliance, Davrbank, Hamkorbank, Hayot Bank, Kapitalbank, Octobank, SQB, Universalbank.

Официальный курс ЦБ — 11 936,89 сума.

В каком банке выгодно обменять рубли в Узбекистане.

Покупка: 142 сума — Infinbank. Продажа: 152 сума — Infinbank, Octobank.

Курс Центрального банка — 151,56 сума.

Какой обменный курс евро.

Покупка: 13 610 сумов — NBU Продажа: 13 800 сумов — Asia Alliance Bank.

Курс ЦБ республики — 13 769,20 сума.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан нацелился на ВВП в $200 млрд к 2030 году.