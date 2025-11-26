Ричмонд
Аптеки столицы столкнулись с дефицитом респираторов

В Ташкенте из-за ухудшения качества воздуха значительно вырос спрос на защитные маски, сообщает корреспондент Kursiv Uzbekistan. При этом только в одной из пяти случайных аптек оказались в наличии специальные респираторные маски.

Источник: Курсив

Фармацевты подтверждают, что рост продаж связан с загрязнением воздуха и повышенной запыленностью. Один из работников отметил, что простые медицинские маски, которые покупают горожане, не помогут защититься от мелкой пыли и смога.

По данным на 11:00 утра 26 ноября, уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 в Ташкенте составил около 135 мкг/м³, что соответствует очень опасному уровню. Международные исследования подтвердили, что PM2.5 классифицируется как доказанный канцероген, способный активировать раковые мутации в легких.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что по информации сотрудника Научно-исследовательского института гидрометеорологии климатолог Эркина Абдуллахатова, с 27 ноября в Ташкенте воздух станет чище — смена воздушных потоков снизит загрязнение по сравнению с началом недели.