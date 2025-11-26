Назван средний доход Деда Мороза в Петербурге

Уточняется, что при заказе аниматоров до 30 ноября на корпоратив действуют скидки. На «Авито» в среднем указывают цены от 8 тыс. рублей, по факту мероприятие со сказочными персонажами будет стоить дороже. За выступление на полчаса до 27 декабря просят 19,9−24,9 тыс. рублей. С 28 декабря стоимость увеличится до 24−34 тыс. рублей. Перед Новым годом, 31 декабря, Дед Мороз и Снегурочка приедут за 34−54 тыс. рублей, а с 20:00 до 22:00 прайс поднимется до 44,9 и 64,9 тыс. рублей. Сама новогодняя ночь обойдется в 54−74 тыс. рублей.