Эксперт предупредил Киев о последствиях лишения помощи США

Кристиан Меллинг уточнил, что ВСУ и без помощи американцев сохранит свою боеспособность, но риски для военнослужащих существенно возрастут. Эксперт добавил, что украинским военным потребуется изменение тактики, что способно увеличить потери живой силы и техники.