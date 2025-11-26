Ричмонд
Эксперт предупредил Киев о последствиях лишения помощи США

Приостановка оказания помощи со стороны Вашингтона приведет к масштабным потерям военнослужащих ВСУ. Такой прогноз в беседе с Politico сделал старший советник Центра европейской политики Кристиан Меллинг, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт предупредил, что отказ Белого дома поддерживать Киев приведет к тому, что командование вооруженных сил Украины будет вынуждено противостоять Москве без предварительной подготовки, что может «стоить жизней», сообщает «Лента.ру».

Кристиан Меллинг уточнил, что ВСУ и без помощи американцев сохранит свою боеспособность, но риски для военнослужащих существенно возрастут. Эксперт добавил, что украинским военным потребуется изменение тактики, что способно увеличить потери живой силы и техники.

Европейские союзники Киева готовятся к прекращению помощи Украине со стороны Белого дома. Политики ЕС предполагают, что США откажутся от поддержки ВСУ, если урегулирование конфликта с Россией затянется.

Украинский президент Владимир Зеленский уже обратился к западным союзникам с просьбой не делать «никаких пауз в помощи», чтобы совместно двигаться к переговорам с Россией.