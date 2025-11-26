Реконструкцию «Гулливера» в челябинском парке Гагарина закончат в 2026 году

Скульптура «Гулливера» в парке Гагарина была демонтирована.
Основная часть реконструкций детской площадки «Гулливер» в парке имени Гагарина в Челябинске завершится к концу 2025 года. Работы планируют закончить в ближайшее время, но установку малых архитектурных форм и восстановление помещений отложили до нового строительного сезона, рассказал мэр города Алексей Лошкин во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
"Отдельные виды работ, например, обустройство антитравматичного покрытия, делать в существующих температурных режимах невозможно. Подрядная организация будет заниматься этим в новом строительном сезоне. Установка малых архитектурных форм, которые были задержаны поставкой, тоже будет осуществляться в следующем году, — отметил Лошкин.
По словам мэра, большая часть оборудования уже установлена или будет смонтирована в ближайшее время. Два фонтана на площадке находятся в рабочем состоянии. На 2026 год также запланирован ремонт капитальных объектов — касс и административно-бытовых помещений.
Лошкин подчеркнул, что главная задача — как можно скорее открыть обновленную площадку для жителей города. Концепция реконструкции была разработана и утверждена в 2024 году.
Реконструкция «Гулливера» началась в 2024 году с космической концепцией, включающей тематические площадки и зону геопластики. В сентябре 2025 года демонтировали аварийную девятиметровую скульптуру Гулливера, которую ранее планировали переодеть в скафандр. Мэр Челябинска Алексей Лошкин лично контролировал ход работ, критикуя несогласованность подрядчиков и предыдущего директора парка Жазита Нургазинова.
В октябре 2025 года директора парка Жазита Нургазинова задержали по подозрению в превышении полномочий. Мужчина был отправлен в СИЗО. При обыске в его квартире нашли 2,5 млн рублей наличными. Следствие установило, что он заключил контракт на 86 миллионов рублей для поставки аттракционов, которые вскоре были демонтированы. Новым директором ЦПКиО назначен Илья Алексеев.