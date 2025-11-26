Реконструкцию «Гулливера» в челябинском парке Гагарина закончат в 2026 году

В октябре 2025 года директора парка Жазита Нургазинова задержали по подозрению в превышении полномочий. Мужчина был отправлен в СИЗО. При обыске в его квартире нашли 2,5 млн рублей наличными. Следствие установило, что он заключил контракт на 86 миллионов рублей для поставки аттракционов, которые вскоре были демонтированы. Новым директором ЦПКиО назначен Илья Алексеев.