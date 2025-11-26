Как россиянам увеличить пенсию по старости: самые рабочие методы в 2025 году

После достижения пенсионного возраста россияне могут решить продолжить работать, отложив выход на пенсию на 10 лет. В таком случае размер их пенсии может увеличиться более чем в два раза по сравнению с тем, что они могли бы получать в 2026 году. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.