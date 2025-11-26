Чиновника и его отца осудили в Приангарье за угрозы убийством и разбой

75-летний отец главы сельсовета разбил камнем стекла остановленной машины и порезал ножом все ее шины. Затем отец и сын вывели из авто водителя, избили его палками и пригрозили смертью. Старший из агрессоров приставил клинок к горлу общественника, а младший отобрал у него телефон стоимостью около 100 тысяч рублей. Пассажира иномарки, который попытался бежать, злоумышленники догнали на мотоцикле. Телефон этого человека они тоже присвоили.