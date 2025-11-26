Ричмонд
Чиновника и его отца осудили в Приангарье за угрозы убийством и разбой

Суд вынес приговор по уголовному делу главы сельсовета в Зиминском районе Иркутской области. Чиновнику и его отцу инкриминировали умышленное повреждение чужого имущества, причинение вреда здоровью, угрозу убийством и разбой.

Источник: Российская газета

Следователи установили, что летом прошлого года в селе Баргадай 44-летний глава Кимильтейского поселения перегородил проезд автомобилю Volkswagen Passat под управлением местного общественника, к которому чиновник испытывал неприязнь.

75-летний отец главы сельсовета разбил камнем стекла остановленной машины и порезал ножом все ее шины. Затем отец и сын вывели из авто водителя, избили его палками и пригрозили смертью. Старший из агрессоров приставил клинок к горлу общественника, а младший отобрал у него телефон стоимостью около 100 тысяч рублей. Пассажира иномарки, который попытался бежать, злоумышленники догнали на мотоцикле. Телефон этого человека они тоже присвоили.

Суд приговорил фигурантов к трем с половиной и четырем с половиной годам колонии.

Мужчин взяли под стражу в зале суда, добавили в областной прокуратуре.