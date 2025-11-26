На приговор экс-министру труда Омской области подана апелляционная жалоба

7 ноября 2024 года Куприянов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф в размере 13 млн рублей, запретил занимать руководящие должности в течение 4 лет и постановил конфисковать имущество, полученное в качестве взятки, включая 500 тысяч рублей. Кроме того, с Куприянова снято почетное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области», а арест на его банковских счетах (свыше 13 млн рублей) оставлен в силе.