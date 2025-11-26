На приговор экс-министру труда Омской области подана апелляционная жалоба

Любинский районный суд Омской области зарегистрировал апелляционную жалобу защитника на приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социального развития, экс-заместителя председателя областного правительства Владимира Куприянова. После завершения процессуальных процедур дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения в апелляционной инстанции.
7 ноября 2024 года Куприянов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф в размере 13 млн рублей, запретил занимать руководящие должности в течение 4 лет и постановил конфисковать имущество, полученное в качестве взятки, включая 500 тысяч рублей. Кроме того, с Куприянова снято почетное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области», а арест на его банковских счетах (свыше 13 млн рублей) оставлен в силе.
По версии следствия, с 2018 по 2024 год Куприянов получал от подчинённого — директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова — 15 «подарков», включая кожаный саквояж, газонокосилку и спортивный комплекс для загородного дома. Башуров, заключивший досудебное соглашение, был осужден отдельно и приговорен к 6,7 года колонии и штрафу в 7,2 млн рублей.
Сам Куприянов вину не признал. В последнем слове он заявил, что его оговорили, подчеркнув, что никогда не брал деньги из бюджета, а полученные «подарки» якобы не соответствуют масштабу обвинений. Он также отметил, что его работа на посту министра пользовалась поддержкой коллег и граждан.
