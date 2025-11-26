Ричмонд
Bloomberg: ООН ищет нового генсека организации

Организация Объединенных Наций публично заявила о запуске процедуры подбора претендентов на должность следующего генерального секретаря ООН. Эту новость озвучила председатель Генеральной Ассамблеи организации Анналена Бербок, ее слова передает Bloomberg.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Наш выбор станет мощным сигналом о том, кто мы такие — ООН — и действительно ли мы служим всем людям мира», — цитирует заявление Бербок «Лента.ру».

Bloomberg сообщает, что председатели Генассамблеи и Совбеза ООН отправили письмо членам организации, предложив руководителям стран выдвинуть своих кандидатов. Отмечается, что срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша завершится в 2026 году.

В послании содержится рекомендация уделить особое внимание выдвижению женщин на этот пост и отмечается «важность регионального разнообразия при выборе». Несмотря на то, что в обращении лишь упоминается необходимость гендерного и географического разнообразия, авторы публикации сообщают, что в этот раз фаворитами станут кандидаты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Среди потенциальных кандидатов называются такие фигуры, как действующий директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Аргентина), первая в истории Чили женщина-президент Мишель Бачелет и Ребека Гринспан, ранее исполнявшая обязанности вице-президента Коста-Рики.

