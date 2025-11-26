В Челябинске после сноса дома на Свердловском проспекте построят новые дома

Мэр города добавил, что работа по уменьшению объемов аварийного жилья стоит на его личном контроле. Лошкин подчеркнул, что в 2024 году на расселение жителей из аварийного жилья в рамках различных программ направлено порядка 720 миллионов рублей, в этом — уже 870 миллионов рублей. Только за прошлый год расселено около 25 домов, в этом — 54 дома. На сегодняшний день на очереди на расселение стоит меньше ста домов.