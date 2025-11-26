Пермский зоопарк показал забавы носух. Видео

«Носухи до ужаса любознательные и очень активные. У нас живет целая группа из этих забавных зверьков: десять носух каждый день резвятся в своем просторном вольере. Наличие наполненного пространства для изучения и передвижения очень важно для этого вида животных: они все время заняты делом. Носухи прыгают, разбирают все, до чего дотянутся и живут под девизом: “Нет ничего невозможного!” Киперы регулярно приносят им новые игрушки, коробки, еловые ветки и веники, чтобы животные могли направить свою любознательность и энергию в мирное познавательное русло», — рассказали в зоопарке.