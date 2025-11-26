Пермский зоопарк показал забавы носух. Видео

Носухи жили и в старом зоопарке, но теперь у них новый вольер.
Пермский зоопарк опубликовал видео с носухами. Будни этих близких родственников енотов очень активны. Животные играют с водой, лазают по бревнам, закрепленным на большой высоте, и всегда ищут в вольере что-то интересное.
«Носухи до ужаса любознательные и очень активные. У нас живет целая группа из этих забавных зверьков: десять носух каждый день резвятся в своем просторном вольере. Наличие наполненного пространства для изучения и передвижения очень важно для этого вида животных: они все время заняты делом. Носухи прыгают, разбирают все, до чего дотянутся и живут под девизом: “Нет ничего невозможного!” Киперы регулярно приносят им новые игрушки, коробки, еловые ветки и веники, чтобы животные могли направить свою любознательность и энергию в мирное познавательное русло», — рассказали в зоопарке.
Едят носухи рационе в основном фрукты — например, на завтрак им готовят кашу с морковкой и яблоком. «Но, когда в меню оказываются сырые куриные яйца и виноград — весь оставшийся мир для носух перестает существовать», — отмечают сотрудники зоосада. Вольер с носухами в Пермском зоопарке находится в зоне «Тропический рай», ведь родина этих животных Южная и Центральная Америка.