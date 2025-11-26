В Иркутской области утвердили бюджет на ближайшие три года

Напомним: после первого рассмотрения проекта бюджета в первом чтении, над ним продолжалась работа, вносились поправки и корректировки. В том числе и обусловленные итогами распределения федеральных средств. Таким образом доходы на 2026 год увеличились более чем на 3 млрд рублей и составили более 278 миллиардов рублей. Увеличены плановые доходы и на следующие два года. Расходы в 2026 году запланированы в объеме более 303 миллиардов рублей.