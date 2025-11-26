В Иркутской области утвердили бюджет на ближайшие три года

Законодательное Собрание Иркутской области утвердило главный финансовый документ региона на ближайшие три года. Областной бюджет на 2026 и плановый период 2027—2028 годов был принят во втором и третьем окончательном чтении.
Напомним: после первого рассмотрения проекта бюджета в первом чтении, над ним продолжалась работа, вносились поправки и корректировки. В том числе и обусловленные итогами распределения федеральных средств. Таким образом доходы на 2026 год увеличились более чем на 3 млрд рублей и составили более 278 миллиардов рублей. Увеличены плановые доходы и на следующие два года. Расходы в 2026 году запланированы в объеме более 303 миллиардов рублей.
И.о. министра финансов Приангарья Екатерина Багайникова рассказала, на какие именно направления будут распределяться дополнительные средства федерального и областного бюджетов. Это строительство и капитальный ремонт социальных объектов, развитие дорожного хозяйства и другие сферы. Особо было отмечено, что сохраняется финансирование инициативных проектов: в следующем году будет реализовано 634 предложения жителей, на это выделяется более 1 миллиарда рублей.
Кроме того, значительная часть областной казны будет направлена на поддержку муниципалитетов. В следующем году таким образом будет распределено более 107 миллиардов рублей.