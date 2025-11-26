Владелица пыточного рехаба в Дедовске пустилась в бега: что известно на данный момент

Силовики ворвались в центр 23 ноября после многочисленных жалоб родителей и анонимных сигналов о жестоком обращении с детьми. В ходе обыска была обнаружена так называемая комната пыток — изолированное помещение, где нарушителей «правил» рехаба удерживали в нечеловеческих условиях. По данным следствия, пострадали не менее 24 подростков, многие из которых были направлены в центр родителями в надежде на лечение от зависимостей — от наркотиков и алкоголя до гаджетозависимости и девиантного поведения.