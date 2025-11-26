На утро 26 ноября в Красноярском крае действует только один автозимник — он находится на территории Енисейского муниципального округа. Специалисты регионального МЧС уточнили, что протяженность объекта — девять километров.
Сейчас действует шесть паромных переправ: по одной в Балахтинском, Казачинском, Большемуртинском, Енисейском районах и две в Новоселовском муниципальном округе. Функционирующих наплавных мостов и ледовых переправ нет.
