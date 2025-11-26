Старинный дом в центре Екатеринбурга снова попытаются снести. Скрин

Ранее участок, на котором расположен дом Топоркова, принадлежал ООО «Стройтех». Предпринимателем Максимом Пузанковым, который сейчас находится в бегах из-за уголовного дела о мошенничестве, предпринималась попытка снести здание. В 2019 году волонтеры сообщества «Том Сойер Фест» провели работы по восстановлению дома, но в начале 2024 года Пузанков вновь попытался его уничтожить. Благодаря усилиям защитников здания ситуация получила огласку на федеральном уровне, и снос был приостановлен.