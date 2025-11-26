Ричмонд
Минтранс впервые хочет начать штрафовать нарушителей по камерам видеонаблюдения

Минтранс России разработал законопроект, разрешающий автоматическое штрафование нарушителей на железнодорожных путях с использованием биометрических данных без согласия граждан. Соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте» опубликованы на портале.

Минтранс предложил штрафовать нарушителей на ж/д путях по биометрии.

«Установление такой нормы станет эффективной мерой предотвращения административных правонарушений на железнодорожном транспорте, ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение», — заявили в Минтрансе, сообщает «Парламентская газета» В ведомстве подчеркнули, что инициатива направлена на снижение смертности на железнодорожной инфраструктуре.

В Центре биометрических технологий опровергли техническую возможность использования Единой биометрической системы для автоматического штрафования. Минцифры также уточнило, что законопроект пока не поступал на согласование в ведомство.

Статистика показывает, что за 2024 год на железнодорожных путях погибло 1.1 тыс. человек, а за семь месяцев 2025 года — 580 человек. Законопроект предусматривает установку камер фотовидеофиксации в зонах повышенной опасности по аналогии с системой фиксации нарушений ПДД.