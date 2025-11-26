Минтранс впервые хочет начать штрафовать нарушителей по камерам видеонаблюдения

Статистика показывает, что за 2024 год на железнодорожных путях погибло 1.1 тыс. человек, а за семь месяцев 2025 года — 580 человек. Законопроект предусматривает установку камер фотовидеофиксации в зонах повышенной опасности по аналогии с системой фиксации нарушений ПДД.