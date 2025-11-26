Власти ЯНАО объяснили недоступность теплых остановок в Ноябрьске

В теплых остановках Ноябрьска проводят монтаж систем видеонаблюдения.
Жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут воспользоваться теплыми остановками в период холодов из-за монтажа камер наблюдения в павильонах. Об этом сообщает местная администрация.
«Установка теплых остановок ведется поэтапно. Уже установленные павильоны пока остаются закрытыми в связи с необходимостью монтажа систем видеонаблюдения», — отмечено в сообщении мэрии.
Эти меры призваны снизить акты вандализма. Однако точную дату возобновления работы теплых остановок, включая пункт на улице Советской, на данный момент не определены.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в городах и поселках Ямала появились 27 новых теплых остановок. Всего же за семь минувших лет в регионе было организовано более 300 таких павильонов.