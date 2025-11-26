«Все кардинально изменится». Правила охоты меняются в Беларуси с 1 января 2026 из-за жалоб и убытков

В Беларуси меняются правила охоты, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Прежде всего, с 1 января 2026-го в Беларуси изменятся обязанности егерей. По словам председателя БООР Игоря Шуневича сегодня от общества охотников и рыболовов нет ожидаемого результата. Причиной этого он называл структурные изъяны, указав, что всем руководит «среднестатистический егерь».
— С 1 января следующего года все кардинально изменится, — предупредил он.
И главным изменением станет то, что егеря перестанут быть организаторами охоты, но будут исключительно исполнителями. То есть у егерей больше не будет личных клиентских баз, а также права самостоятельно приглашать охотников, договариваться и принимать деньги.
Планом охоты будут заниматься непосредственные руководители: старшие егеря, охотоведы или председатели районных структур. Вся коммуникация с охотниками, в том числе сбор денег и выдача путевок будут в компетенции районных и межрайонных структур, охотоведов и председателей.
— Сегодняшняя система порождает безответственность на всех уровнях, ведет к материальным убыткам, влечет многочисленные жалобы охотников, имиджевые издержки и потери, — раскритиковал Шуневич.
И добавил, что с нового охотничьего сезона таких схем больше не будет. И пообещал «серьезное материальное стимулирование» егерям, которые честно перейдут на новую систему, станут качественно выполнять работу и приносить доход в организацию. Для этого разработают прозрачную систему премий и надбавок.