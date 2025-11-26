В Омске приостановят движение трамвая № 2 на улице 3-я Транспортная

27 ноября с 10:00 до 13:00 в Омске будет приостановлено движение трамвая по маршруту № 2 на участке улицы 3-я Транспортная. Об этом сообщили в филиале «Энергохозяйство» муниципального предприятия «Электрический транспорт».
В этот период специалисты заменят старые опоры контактной сети на новые. Для проведения работ потребуется полное отключение напряжения.
Пассажирам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок по городу.
