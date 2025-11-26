Не стало легенды самарского телевидения Тамары Швец

Тамару Сергеевну хорошо знали целые поколения любителей телевидения Куйбышева, а потом и Самары. Она начинала свой профессиональный путь с должности рядового журналиста и ведущей, а потом доросла до руководителя. Тамара Швец 30 лет, с 1961 года, возглавляла Куйбышевскую студию телевидения.