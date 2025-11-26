Ричмонд
Не стало легенды самарского телевидения Тамары Швец

В Самаре на 93-м году жизни скончалась Тамара Швец.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о смерти легенды самарского телевидения Тамары Швец. Ее не стало на 93-м году жизни.

Тамару Сергеевну хорошо знали целые поколения любителей телевидения Куйбышева, а потом и Самары. Она начинала свой профессиональный путь с должности рядового журналиста и ведущей, а потом доросла до руководителя. Тамара Швец 30 лет, с 1961 года, возглавляла Куйбышевскую студию телевидения.

В 1998 году Тамара Сергеевна вышла на пенсию. В 2013 году ее наградили знаком «За труд во благо земли Самарской». Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким покойной.