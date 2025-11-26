Ричмонд
Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени

В Тюмени проверят сообщения о продаже имитированной икры под видом лососевой.

Источник: © РИА Новости

ТЮМЕНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Прокуратура Тюменской области организовала проверку после сообщений о том, что на ярмарке в Тюмени по видом лососевой продавалась имитированная икра.

Ранее в местных пабликах и интернет-изданиях распространилась информация о том, что 19 ноября в Доме культуры «Железнодорожник» преимущественно пожилым покупателям, выстроившимся в очереди за дешевой икрой, продавали якобы не натуральный продукт, а имитацию.

«В средствах массовой информации активно распространяются сведения о продаже на ярмарке в ДК “Железнодорожник” жителям областного центра имитированной икры под видом лососевой. Прокуратура Тюменской области по данному факту организовала проведение проверки с привлечением контролирующих и правоохранительных органов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура намерена оценить соблюдение требований законодательства и прав потребителей при организации торговли, а также наличие в действиях продавца товара признаков уголовно-наказуемого деяния.