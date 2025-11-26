Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени

Ранее в местных пабликах и интернет-изданиях распространилась информация о том, что 19 ноября в Доме культуры «Железнодорожник» преимущественно пожилым покупателям, выстроившимся в очереди за дешевой икрой, продавали якобы не натуральный продукт, а имитацию.