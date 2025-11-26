Ричмонд
Российские медики во время работы в Бишкеке провели пять сложнейших операций

Российские трансплантологи и кардиологи по поручению министра Мурашко прибыли в Кыргызстан для проведения операций и обмена опытом с коллегами.

Источник: Комсомольская правда

Ведущие российские специалисты в области кардиологии и трансплантологии работают в Кыргызстане по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов и главный внештатный трансплантолог Сергей Готье прибыли для обмена опытом с кыргызскими коллегами.

Готье подчеркнул, что визит направлен на конкретное развитие трансплантологии для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями печени. В ходе встречи обсуждались критерии отбора больных для пересадки, принципы ведения пациентов в листе ожидания и послеоперационного наблюдения.

Бойцов, в свою очередь, посетил Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова. В ходе визита врачи НМИЦ кардиологии имени Чазова совместно с кыргызскими коллегами провели пять сложных сердечно-сосудистых операций пациентам с тяжелыми патологиями.

Министерства здравоохранения двух стран намерены и дальше наращивать взаимодействие, углубляя сотрудничество по ключевым медицинским направлениям. На среду в Бишкеке запланированы переговоры министра Мурашко с главой кыргызского Минздрава Эркином Чечейбаевым.

Прежде Мурашко затронул тему старения в России. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на вопросе замедления данного процесса. По его словам, необходимо пересмотреть сам подход к долголетию.

Михаил Мурашко: биография, достижения и проблемы министра здравоохранения России
От интерна до руководителя Минздрава — такую карьеру шаг за шагом построил Михаил Мурашко, уроженец Екатеринбурга. Собрали главную информацию о нем, его работе и личной жизни.
