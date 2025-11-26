Российские медики во время работы в Бишкеке провели пять сложнейших операций

Ведущие российские специалисты в области кардиологии и трансплантологии работают в Кыргызстане по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов и главный внештатный трансплантолог Сергей Готье прибыли для обмена опытом с кыргызскими коллегами.
Готье подчеркнул, что визит направлен на конкретное развитие трансплантологии для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями печени. В ходе встречи обсуждались критерии отбора больных для пересадки, принципы ведения пациентов в листе ожидания и послеоперационного наблюдения.
Бойцов, в свою очередь, посетил Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова. В ходе визита врачи НМИЦ кардиологии имени Чазова совместно с кыргызскими коллегами провели пять сложных сердечно-сосудистых операций пациентам с тяжелыми патологиями.
Министерства здравоохранения двух стран намерены и дальше наращивать взаимодействие, углубляя сотрудничество по ключевым медицинским направлениям. На среду в Бишкеке запланированы переговоры министра Мурашко с главой кыргызского Минздрава Эркином Чечейбаевым.
Прежде Мурашко затронул тему старения в России. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на вопросе замедления данного процесса. По его словам, необходимо пересмотреть сам подход к долголетию.