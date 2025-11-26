Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для переговоров с Жапаровым

Накануне Путин прибыл в Киргизию с официальным визитом, его у трапа самолета лично встретил киргизский лидер. В рамках культурной программы лидерам двух стран продемонстрировали элементы национальных традиций. Им показали искусство киргизской охоты с использованием беркутов и гончих собак.