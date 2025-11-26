Ричмонд
Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для переговоров с Жапаровым

В Киргизии стартуют переговоры Путина и Жапарова.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, находящийся в Киргизии с государственным визитом, прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо».

Здесь в ближайшие минуты начнутся переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Накануне Путин прибыл в Киргизию с официальным визитом, его у трапа самолета лично встретил киргизский лидер. В рамках культурной программы лидерам двух стран продемонстрировали элементы национальных традиций. Им показали искусство киргизской охоты с использованием беркутов и гончих собак.

Напомним, визит Путина в Киргизию продлится с 25 по 27 ноября. Ожидается, что в ходе поездки будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы развития отношений между странами.