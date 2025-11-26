Сергей Собянин: Москва продолжит помогать предприятиям выйти на новые рынки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица продолжит активно помогать предприятиям, которые хотят выйти на новые рынки, это будет происходить в рамках стратегии развития промышленности до 2030 года.
Сергей Собянин отметил, что с 2019 по 2025 год обеспечили участие более тысячи компаний в свыше 150 выставочных мероприятиях.
«Также принципиально важной задачей является подготовка квалифицированных кадров. Флагманский центр “Руднево” в ОЭЗ “Технополис Москва” позволяет обучать более трех тысяч студентов в год», — написал градоначальник в Telegram.
Он добавил, что реализация соответствующей стратегии обеспечит ведущую роль промышленности в экономике Москве.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столица продолжает укреплять промышленную базу, став локомотивом технологического развития России.