Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин: Москва продолжит помогать предприятиям выйти на новые рынки

Сергей Собянин сообщил, что подготовка кадров принципиально важна для развития промышленности.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица продолжит активно помогать предприятиям, которые хотят выйти на новые рынки, это будет происходить в рамках стратегии развития промышленности до 2030 года.

Сергей Собянин отметил, что с 2019 по 2025 год обеспечили участие более тысячи компаний в свыше 150 выставочных мероприятиях.

«Также принципиально важной задачей является подготовка квалифицированных кадров. Флагманский центр “Руднево” в ОЭЗ “Технополис Москва” позволяет обучать более трех тысяч студентов в год», — написал градоначальник в Telegram.

Он добавил, что реализация соответствующей стратегии обеспечит ведущую роль промышленности в экономике Москве.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столица продолжает укреплять промышленную базу, став локомотивом технологического развития России.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше