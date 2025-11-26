Тигр в Индии оторвал голову 65-летней женщине

Ранее в Индии тигр растерзал ловца крабов в провинции Западная Бенгалия. 21 ноября Тапас Халдар рыбачил вместе с Гопалом и Непалом Паиками. Когда они причалили к берегу, из леса выбежал крупный бенгальский тигр, который вытащил Халдара из лодки и утащил в чащу.