Тигр в Индии оторвал голову 65-летней женщине

В индийской деревне тигр напал на пожилую женщину, сообщает The Times of India. 65-летняя пастушка пасла коз у реки, когда хищник внезапно набросился на нее.
Сотрудники Департамента лесного хозяйства, прибывшие на место, не смогли сразу подойти к жертве из-за громких звуков, издаваемых тигром. Лишь спустя час, когда животное ушло, они забрали останки женщины.
По информации властей, тигра планируют поймать. Уже удалось собрать кусок шерсти хищника, который поможет определить пол животного.
Для отслеживания тигра в лесу установили 20 камер. Специалисты надеются, что оборудование позволит быстро найти и обезвредить опасного хищника, чтобы предотвратить новые нападения, передает издание.
Ранее в Индии тигр растерзал ловца крабов в провинции Западная Бенгалия. 21 ноября Тапас Халдар рыбачил вместе с Гопалом и Непалом Паиками. Когда они причалили к берегу, из леса выбежал крупный бенгальский тигр, который вытащил Халдара из лодки и утащил в чащу.
Кроме того, тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Инцидент произошел, когда 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.