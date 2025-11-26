В Воронеж прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, с 27 по 30 ноября в Тихвино-Онуфриевском храме города Воронежа (пер. Фабричный, 8) будет пребывать ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Также в ковчеге находятся частицы святых мощей родителей Богородицы святых праведных Иоакима и Анны.