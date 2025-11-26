В Воронеж прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, с 27 по 30 ноября в Тихвино-Онуфриевском храме города Воронежа (пер. Фабричный, 8) будет пребывать ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Также в ковчеге находятся частицы святых мощей родителей Богородицы святых праведных Иоакима и Анны.
Торжественная встреча святыни, прибывающей из Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга, состоится в четверг, 27 ноября, в 9.00, после чего будет совершен молебен.
Ковчег будет пребывать в Тихвино-Онуфриевском храме города Воронежа до 20.00 30 ноября (воскресенье). Молебны у святыни будут совершаться по графику:
27 ноября — 9.00, 12.00, 14.00, 15.30, 19.30,
28 и 29 ноября — 10.30, 12.00, 14.00, 15.30, 19.30,
30 ноября — 10.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
Тихвино-Онуфриевский храм будет открыт для верующих:
27 ноября с 9.00 до 21.00,
28 и 29 ноября с 7.30 до 21.00,
30 ноября с 7.30 до 20.00.