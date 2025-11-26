«Когда держишь штурвал, понимаешь, о чем писал Покрышкин»

— Нет. Но прадеды воевали. Один погиб на Волховском направлении в 1942 году, другой дошел до Берлина. От него у меня осталась коллекция монет — из городов, где он бывал. В детстве это потрясало: понимаешь, что держишь в руках историю. Деда я не застал, но слышал от отца, каким он был: суровый, немногословный, самостоятельный. Было время, когда я жил с дедом маминой подруги. Он был ветераном Великой Отечественной войны. Тогда я понял, что рассказы о ветеранах, кричащих во сне, — не сказки. Я сам слышал, как он во сне звал товарищей в атаку. До сих пор мурашки. Он ушел на фронт малолеткой, сбегал дважды, чтобы его приняли. Человек решительный, внимательный. На самом деле в моем Поливанове много именно от деда Димы.