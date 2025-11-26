Ричмонд
В Казани стартовал спортивный проект «Семейные выходные»

Тренировки проходят на базе ФСО «Тасма».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани запустили новый спортивно-оздоровительный проект «Семейные выходные». Каждое воскресенье жители города могут бесплатно посещать разнообразные тренировки, организованные Комитетом по спорту и физической культуре. Занятия проходят на базе ФСО «Тасма».

В настоящий момент проект запущен в тестовом режиме на базе одной спортивной школы. Однако в планах организаторов — расширение географии и вовлечение всех спортивных учреждений Казани.

Программа «Семейных выходных» разработана таким образом, чтобы охватить ключевые направления спортивной школы ФСО «Тасма»: легкая атлетика, футбол, стрельба из лука, дзюдо.

Все тренировки проводят штатные тренеры-преподаватели СШОР ФСО «Тасма».

Занятия проходят каждое воскресенье. Расписание опубликовано в группе объединения, также узнать подробности можно по телефону +7 (843)590−21−45.

Напомним, что в Казани теперь круглый год действует проект «Спорт у дома». Казанцам доступны мастер-классы и обучающие занятия по зимним видам спорта, а также тренировки в крытых спортивных объектах по йоге, растяжке, бегу и другим направлениям. Летний сезон проекта «Спорта у дома» охватил свыше 12 тысяч горожан, которые приняли участие в 550 тренировках на 45 локациях по 24 направлениям.