В Казани стартовал спортивный проект «Семейные выходные»

Напомним, что в Казани теперь круглый год действует проект «Спорт у дома». Казанцам доступны мастер-классы и обучающие занятия по зимним видам спорта, а также тренировки в крытых спортивных объектах по йоге, растяжке, бегу и другим направлениям. Летний сезон проекта «Спорта у дома» охватил свыше 12 тысяч горожан, которые приняли участие в 550 тренировках на 45 локациях по 24 направлениям.