МГУ разрабатывает «ИИ-водителя», объединяющего несколько беспилотных технологий

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова, созданный в вузе в 2025 году, приступил к разработке уникальной нейросетевой мультимодальной платформы для беспилотного транспорта. «ИИ-водитель» объединит в одной системе технологии автономного движения, которые пока не могут работать вместе, сообщил ТАСС на полях V Конгресса молодых ученых директор центра Григорий Боков.
Существующие сегодня технологии искусственного интеллекта для автономного транспорта включают модели машинного зрения и нейросети, позволяющие системе при помощи видеокамер и датчиков анализировать обстановку и планировать маршрут.
«Проблема заключается в том, что эти решения пока не могут работать вместе, в рамках единой платформы, управляющей автомобилем. Если привести аналогию с человеком, то наш мозг при решении разных задач, меняет фокус и быстро переключается между разными функциональными системами. Разработка Центра ИИ МГУ посвящена созданию “ИИ-мозга” — мультимодальной платформы, которая бы обеспечила необходимый уровень взаимодействия технологий при реагировании беспилотника на разные ситуации на дороге», — сказал он корреспонденту ТАСС.
Ученый отметил, что одной из особенностей создаваемой платформы является индивидуальный подход к обучению каждой ИИ-модели в ее составе, который обеспечит системе гибкость в принятии сложных решений на основе обобщения различных данных.
«Мы также реализуем принцип, который можно описать как взаимное обучение двух нейросетей, которые работают в связке: одна нейросеть совершенствуется в различении, к примеру, дорожных знаков, а другая — в проверке корректности работы первой», — пояснил исследователь.
«ИИ-водитель» сдаст на права.
В рамках проекта будут разработаны бенчмарки — специализированные тесты, позволяющие оценить как теоретические, так и практические навыки вождения «ИИ-водителя».
«По сути наша платформа будет сдавать экзамен на права и пересдавать его, если результат не устроит экспертов», — добавил Боков.
Авторы намерены наделить систему не только навыками аккуратной парковки и способностью видеть и понимать дорожные знаки, но и аналитическими функциями, помогающими грамотно действовать в нештатных ситуациях — к примеру, когда на дороге неожиданно появляется сотрудник ГИБДД с требованием остановиться.
«Мы планируем представить результаты в 2026 году. Так как проект посвящен решению ключевой проблемы беспилотных систем — синхронизации различных решений в рамках единой системы, то разработка в перспективе может быть адаптирована и для БПЛА, беспилотного водного транспорта и роботизированных платформ», — добавил он.
О центре.
Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта создан на базе МГУ в 2025 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Как один из победителей третьей волны отбора, организуемого Минэкономразвития, центр получил грант на развитие проектов в размере 645 млн руб. Поддержка рассчитана на два года.
Новое подразделение станет ключевым элементом развиваемой вузом экосистемы ИИ, состоящей из Института искусственного интеллекта, Научно-образовательной школы по этому направлению, факультета ИИ МГУ, фонда «Интеллект» и Центра хранения и анализа больших данных, а также суперкомпьютера «МГУ-270», позволяющего решать сложные задачи в области искусственного интеллекта, медицины и материаловедения.
О конгрессе.
V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.