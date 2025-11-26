МГУ разрабатывает «ИИ-водителя», объединяющего несколько беспилотных технологий

«Проблема заключается в том, что эти решения пока не могут работать вместе, в рамках единой платформы, управляющей автомобилем. Если привести аналогию с человеком, то наш мозг при решении разных задач, меняет фокус и быстро переключается между разными функциональными системами. Разработка Центра ИИ МГУ посвящена созданию “ИИ-мозга” — мультимодальной платформы, которая бы обеспечила необходимый уровень взаимодействия технологий при реагировании беспилотника на разные ситуации на дороге», — сказал он корреспонденту ТАСС.