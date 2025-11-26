Собянин: Для Центрального транспортного узла будет закуплено 15 новых поездов

В сентябре 2025 года завершилось обновление подвижного состава Московских центральных диаметров. В июне того же года началось обновление подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Сегодня пассажиров перевозят уже девять поездов последнего поколения «Иволга 4.0». До 2030 года на Ярославском направлении запустят всего 92 поезда (свыше тысячи вагонов). Это позволит полностью обновить действующий парк, сократить средний возраст подвижного состава до 3,5 года, то есть в пять раз, увеличить количество пассажирских мест и сделать поездки комфортнее на самом населенном направлении.