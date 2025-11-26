Собянин: Для Центрального транспортного узла будет закуплено 15 новых поездов

Правительство Москвы приняло решение о закупке 15 поездов (165 вагонов) нового поколения. Поставить их планируют до 2030 года. В 2026-м закупят пять поездов, в 2027-м — три поезда, в 2028-м — два поезда, в 2029-м — три поезда, в 2030-м — два поезда. Составы будут перевозить пассажиров региональных железнодорожных направлений, которые связывают Москву с Калужской, Тульской, Владимирской и другими близлежащими областями. Поезда закупят с привлечением средств Казначейского инфраструктурного кредита. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин.
Такая закупка станет очередным шагом в реализации масштабной программы обновления подвижного состава Центрального транспортного узла (ЦТУ), которую по поручению Президента Российской Федерации реализует ОАО «РЖД» совместно с Правительством Москвы и при поддержке Правительства Российской Федерации.
ЦТУ объединяет 11 субъектов страны — Москву, Московскую область и сопредельные с ними регионы. Это более 30 миллионов человек и почти 75 процентов всех пригородных железнодорожных перевозок России (свыше двух миллионов пассажиров в сутки). Обновление подвижного состава Центрального транспортного узла позволит повысить комфорт перевозок.
В сентябре 2025 года завершилось обновление подвижного состава Московских центральных диаметров. В июне того же года началось обновление подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Сегодня пассажиров перевозят уже девять поездов последнего поколения «Иволга 4.0». До 2030 года на Ярославском направлении запустят всего 92 поезда (свыше тысячи вагонов). Это позволит полностью обновить действующий парк, сократить средний возраст подвижного состава до 3,5 года, то есть в пять раз, увеличить количество пассажирских мест и сделать поездки комфортнее на самом населенном направлении.
«В 2026 году продолжим замену поездов и на маршрутах, связывающих Москву с Калужской, Тульской и другими близлежащими областями. Проект рассчитан до 2035 года и предусматривает закупку около 100 современных составов», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Благодаря этому сократится интервал движения поездов между Москвой и региональными центрами. Новые стандарты комфорта перевозки пассажиров будут применены на всем Центральном транспортном узле. Подвижной состав закупается исключительно у российских производителей.