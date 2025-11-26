Володин: европейцы стали чаще переезжать в Россию

Примерно 150 жителей Европы ежемесячно обращаются в МВД России, чтобы оформить переезд. Об этом сообщил Вячеслав Володин.
Председатель Государственной думы отметил, что европейцы всё чаще выбирают Россию в качестве постоянного места жительства. В Telegram-канале Володин указал, что в 2024 году появилась возможность переселения для тех, кто разделяет традиционные ценности России. Согласно его данным, ежемесячно поступает около 150 заявлений, и к концу октября 2025 года количество обращений достигло 2 275.
Наибольший интерес к переезду проявляют граждане Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Франции и Эстонии. Основные причины, по которым европейцы выбирают Россию, включают высокий уровень безопасности, бесплатную систему образования и здравоохранения, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и экономические проблемы в своих странах, добавил он.