Жительнице Березовского присвоили звание «Мать-героиня»

— Мне кажется, они обрадовались больше, чем я, — призналась Екатерина «РГ». — Как будто мы вместе делаем великое дело. Подвиг не в том, чтобы иметь «семерых по лавкам», а в том, как направить их на путь истинный. Ведь в многодетной семье, по сути, воспитывается целое поколение. И от того, какие мы, родители, заложим в детях ценности, зависит будущее страны.
Кириченко не раз становились героями материалов «РГ». Семья из крохотного городка Тугулыма уникальная: ребятишки у супругов все родные, появлялись на свет фактически друг за другом, к тому же Янис и Екатерина отличаются неистребимым желанием во всем добиваться справедливости. Пять лет назад их история прогремела на всю страну. Тогда чиновники выделили супругам под строительство дома участок в лесу без дорог и коммуникаций — дескать, выкручивайтесь как можете.
30-летняя Екатерина без стеснения показывала журналистам и крохотную избу с многоярусными кроватями, которую они купили на материнский капитал, и свинарник, где откармливали животину. Впечатленный стойкостью четы Кириченко, уральский меценат подарил им трехэтажный дом в Березовском близ Екатеринбурга.
Но новая крыша над головой породила другую напасть: власти отказали многодетным во всех положенных пособиях, посчитав их богачами. При этом единственным кормильцем оставался Янис, работающий водителем, а Екатерина занималась детьми. Старшему Максиму в то время не было и 17 лет, младшей Вике — годик. Миф о благосостоянии Кириченко удалось развеять в том числе благодаря вмешательству «РГ».
Выплаты на детей вернули, а Екатерина поняла, что в борьбе с несправедливостью необходимо объединяться. Она создала фонд «Урал за жизнь» для поддержки женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. За год сумела отговорить от желания сделать аборт сотню уралочек. В ноябре 2024-го за активную жизненную позицию Екатерина получила титул «Главная мама Урала». Ей вручили корону победительницы и подарок — бриллиантовое колье, его прямо на сцене увлеченно рассматривала вся детская «дюжина».
Сейчас Катины ребятишки мечтают подержать в руках золотой орден «Мать-героиня». Награду должны вручить в Москве в торжественной обстановке, и малышня загадала, что красная бархатная коробочка будет ждать их под Кремлевской елкой.
— Надеюсь, и старший сын примет участие в церемонии. Он в армии — призвали осенью на срочную службу. Решил перед поступлением в военный вуз узнать, каково это — быть солдатом. Патриотизм — он не в громких словах, а в сердце, — уверена Екатерина.
Справка «РГ».
В 2022 году президент России учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей, установив для них единовременную выплату в миллион рублей. «Мать-героиня» относится к высшим званиям, сразу после «Героя России» и «Героя Труда России». В Свердловской области около 33 женщин могут удостоиться столь высокого статуса.