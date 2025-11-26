Жительнице Березовского присвоили звание «Мать-героиня»

— Мне кажется, они обрадовались больше, чем я, — призналась Екатерина «РГ». — Как будто мы вместе делаем великое дело. Подвиг не в том, чтобы иметь «семерых по лавкам», а в том, как направить их на путь истинный. Ведь в многодетной семье, по сути, воспитывается целое поколение. И от того, какие мы, родители, заложим в детях ценности, зависит будущее страны.