Чемезов: Су-35С прижал к земле американские и французские истребители в зоне СВО

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о действиях российского истребителя Су-35С в зоне спецоперации. По его словам, самолет заставил американские F-16 и французские Mirage летать на крайне малых высотах, фактически «прижав их к земле».

Чемезов отметил, что Су-35С способен поражать цели на предельных дальностях, достигающих сотен километров. Это, по его словам, лишает боевые самолеты ВСУ возможности подойти на рубеж пуска ракет класса «воздух-воздух».

Он также добавил, что истребитель наносит существенный ущерб украинским зенитным комплексам.

По мнению главы «Ростеха», действия Су-35С значительно ограничивают маневры противника и укрепляют позиции российских вооруженных сил в воздушном пространстве зоны конфликта, передает ТАСС.

В июне этого года объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны РФ очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++, изготовленных по гособоронзаказу.

В сентябре самолет SJ-100 серийной версии взлетел с аэродрома завода в Комсомольске-на-Амуре и успешно совершил первый полет, продолжавшийся около часа. Лайнер создан в рамках программы импортозамещения и построен по серийным технологиям ОАК «Ростех».