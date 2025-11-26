Чемезов: Су-35С прижал к земле американские и французские истребители в зоне СВО

В сентябре самолет SJ-100 серийной версии взлетел с аэродрома завода в Комсомольске-на-Амуре и успешно совершил первый полет, продолжавшийся около часа. Лайнер создан в рамках программы импортозамещения и построен по серийным технологиям ОАК «Ростех».