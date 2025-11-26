В Молдове подорожали обязательное автострахование и «Зеленая карта»: Рассказываем, кто будет платить больше, а кто, наоборот, меньше

С 25 ноября 2025 года в Молдове вступили в силу новые тарифы на обязательное автострахование RCA (внутреннее) и «Зелёная карта» (международное). Это произошло после того, как Национальный банк Молдовы утвердил обновлённый набор базовых страховых премий и коэффициентов риска, основанный на данных за последние пять лет по авариям и выплатам, передаёт IPN.
Согласно информации, опубликованной НБМ, изменения отражают динамику ущерба, рост стоимости ремонта, в том числе в странах Европейского союза, а также необходимость корректировки тарифов в соответствии с реальными рисками каждой категории водителей и транспортных средств. Новые тарифы представляют собой минимальный порог, от которого начинают формироваться предложения страховых компаний, однако затем они могут применять собственную коммерческую политику, соблюдая установленные законом ограничения.
Обновление тарифов затрагивает водителей дифференцированно. Для автомобилей со средним и большим объёмом двигателя минимальные страховые премии значительно увеличиваются. Та же тенденция распространяется на электромобили, которые больше не будут пользоваться прежними льготными условиями. Данные показывают, что ремонт электромобилей обходится дороже, и этот фактор теперь учтён в новых тарифах RCA.
Изменения коснутся и молодых водителей. Лица младше 23 лет или с водительским стажем менее двух лет будут платить значительно больше, поскольку относятся к категории повышенного риска. В то же время для некоторых типов транспортных средств, таких как такси или тракторы, страховые премии немного снизятся.
Что касается полисов «Зелёная карта», корректировки носят выборочный характер. Тарифы увеличиваются для легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков, тогда как автобусы и крупнотоннажные грузовики получат снижение. Это объясняется тем, что ущерб в сфере крупнотоннажных перевозок более предсказуем, что уменьшает соответствующие риски.
Для водителя из Кишинёва старше 23 лет и со стажем более двух лет новая формула означает увеличение годовой стоимости внутреннего полиса RCA примерно на 200−250 леев. «Зелёная карта» может подорожать на 10−15 евро в зависимости от категории автомобиля и направления поездки.
Новые тарифы являются обязательными для всех авторизованных страховых компаний. Итоговые страховые премии не могут быть ниже тех, что рассчитаны Национальным банком, однако их снижение возможно в рамках системы «бонус-малус» для водителей с безаварийной историей.
