В Молдове подорожали обязательное автострахование и «Зеленая карта»: Рассказываем, кто будет платить больше, а кто, наоборот, меньше

Изменения коснутся и молодых водителей. Лица младше 23 лет или с водительским стажем менее двух лет будут платить значительно больше, поскольку относятся к категории повышенного риска. В то же время для некоторых типов транспортных средств, таких как такси или тракторы, страховые премии немного снизятся.