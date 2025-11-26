С челябинской Кировки пропадет часть светового потолка

В Челябинске решили снять фрагменты светового потолка над пешеходной частью улицы Кирова. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции мэр Алексей Лошкин, для этого есть две причины.
Во-первых, гирлянды создают большую нагрузку на опоры освещения.
Во-вторых, они мешают работе видеокамер, следящих за обстановкой на Кировке.
— В ближайшее время мы произведем частичный демонтаж светового потолка с помещением его в других территориях. Может быть, на каком-то участке полностью его раскроем, — рассказал Алексей Лошкин.