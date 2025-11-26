Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С челябинской Кировки пропадет часть светового потолка

Гирлянды с Кировки перевесят на другие челябинские улицы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске решили снять фрагменты светового потолка над пешеходной частью улицы Кирова. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции мэр Алексей Лошкин, для этого есть две причины.

Во-первых, гирлянды создают большую нагрузку на опоры освещения.

Во-вторых, они мешают работе видеокамер, следящих за обстановкой на Кировке.

— В ближайшее время мы произведем частичный демонтаж светового потолка с помещением его в других территориях. Может быть, на каком-то участке полностью его раскроем, — рассказал Алексей Лошкин.