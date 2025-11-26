Минтранс предложил штрафовать россиян посредством системы распознавания лиц

Раньше эта идея уже обсуждалась в Совете Федерации. Рассматривался сценарий, при котором камера фиксирует гражданина на путях, система по изображению определяет его личность, а затем автоматически формирует постановление о штрафе по статье за нарушение правил перехода железнодорожных путей. В качестве потенциального источника данных называли Единую биометрическую систему, где сейчас хранится информация о десятках миллионов человек. Минцифры тогда указывало, что действующий закон о биометрии требует доработки, а сама система задумана для банков и госуслуг, а не для карательных механизмов.