Минтранс предложил штрафовать россиян посредством системы распознавания лиц

Минтранс подготовил поправки в закон «О персональных данных», которые открывают путь к автоматическим штрафам за переход железнодорожных путей в неположенном месте с использованием распознавания лиц. Идея уже вызвала юридические и технические вопросы у операторов биометрии и силовых структур.
Проект поправок размещён на официальном портале. Министерство предлагает изменить статью закона о персональных данных, расширив перечень случаев, когда биометрия граждан может обрабатываться без их согласия. В этот список хотят добавить контроль за соблюдением правил нахождения людей на объектах железнодорожной инфраструктуры — в том числе на путях и при их пересечении.
Параллельно закон о железнодорожном транспорте предлагается дополнить нормой, позволяющей устанавливать в зонах повышенной опасности автоматические комплексы фотовидеофиксации. Конкретные точки размещения камер будет определять владелец инфраструктуры. В обосновании Минтранс ссылается на рост числа погибших и пострадавших при переходе путей в запрещённых местах: по данным ведомства, только в 2024 году на путях погибли около тысячи ста человек, за семь месяцев 2025 года — почти шестьсот. Там считают, что ситуацию мог бы изменить режим автоматического привлечения к ответственности по аналогии с штрафами для водителей.
Раньше эта идея уже обсуждалась в Совете Федерации. Рассматривался сценарий, при котором камера фиксирует гражданина на путях, система по изображению определяет его личность, а затем автоматически формирует постановление о штрафе по статье за нарушение правил перехода железнодорожных путей. В качестве потенциального источника данных называли Единую биометрическую систему, где сейчас хранится информация о десятках миллионов человек. Минцифры тогда указывало, что действующий закон о биометрии требует доработки, а сама система задумана для банков и госуслуг, а не для карательных механизмов.
Оператор ЕБС — Центр биометрических технологий — уже дал понять, что реализовать автоматические штрафы на базе системы не получится ни технически, ни юридически. В ЦБТ напоминают: регистрация в ЕБС носит добровольный характер, требуется информированное согласие, а принуждение к сдаче биометрии и дискриминация отказавшихся прямо запрещены. В этих условиях идея «автоматизации наказаний» по лицу, по оценке оператора, теряет смысл. Ведомство также подчёркивает, что гражданин может в любой момент удалить свои данные или отозвать согласие на обработку.
Юристы обращают внимание, что одного изменения закона о персональных данных недостаточно. Для полноценного запуска системы потребуются поправки в КоАП и серьёзная переработка базового закона о биометрии. Эксперты отмечают: ЕБС изначально создавалась как инструмент идентификации для финансовых услуг и доступа к порталу госуслуг, а не как реестр для массового административного преследования. Возникает и практический вопрос: если у нарушителя нет биометрии в ЕБС или других базах, нарушение фиксируется, но установить конкретное лицо невозможно. Это создаёт правовую неопределённость, которую можно оспаривать.
К обсуждению подключились и разработчики технологий распознавания. Специалисты напоминают: точность алгоритмов резко падает в реальных уличных условиях — при съёмке сверху, под углом, в сумерках, при встречном свете, с запылённой оптикой и дальних ракурсах. Для штрафов критично минимизировать число ошибочных совпадений, а в таких сценариях процент ложных срабатываний остаётся высоким. МВД ранее приводило данные по московским системам видеоаналитики: при розыске преступников большинство первичных совпадений автоматики оказывается ошибочным и требует ручной проверки оператором.
