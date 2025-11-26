В Аксайском районе 14-летний водитель мопеда сбил пешехода

По предварительной информации, 23 ноября около 19:15 14-летний водитель, управляя мопедом «Хонда Дио», не справился с управлением. Подросток не обеспечил безопасную скорость движения и совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части по ходу движения транспорта.