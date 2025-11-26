В Аксайском районе 14-летний водитель мопеда сбил пешехода

В станице Грушевской Аксайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 23 ноября около 19:15 14-летний водитель, управляя мопедом «Хонда Дио», не справился с управлением. Подросток не обеспечил безопасную скорость движения и совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части по ходу движения транспорта.
В результате ДТП оба подростка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. В отношении отца несовершеннолетнего водителя возбуждено административное расследование за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.
