В Красноярске проезд к гаражам на Гладкова отремонтировали

«Часть строений не подлежала демонтажу, и для их собственников начался марафон — вместо обновлённой инфраструктуры люди столкнулись с разбитым бетонным покрытием, уничтоженными подъездными путями и демонтированной крышкой дренажного колодца. Последствия оказались более чем ощутимыми: после сильных дождей перед гаражами образовались провалы и лужи, попасть к своему имуществу стало возможно лишь в сухую погоду. Вода грозила затопить подвалы гаражей, а сами провалы создавали опасность для жизни и здоровья местных жителей», — отметили в пресс-службе.