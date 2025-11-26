В Красноярске проезд к гаражам на Гладкова отремонтировали

В прокуратуре напомнили, что для прокладки участка дороги, который свяжет Судостроительную с улицей Гладкова пришлось снести около сотни гаражей.
«Часть строений не подлежала демонтажу, и для их собственников начался марафон — вместо обновлённой инфраструктуры люди столкнулись с разбитым бетонным покрытием, уничтоженными подъездными путями и демонтированной крышкой дренажного колодца. Последствия оказались более чем ощутимыми: после сильных дождей перед гаражами образовались провалы и лужи, попасть к своему имуществу стало возможно лишь в сухую погоду. Вода грозила затопить подвалы гаражей, а сами провалы создавали опасность для жизни и здоровья местных жителей», — отметили в пресс-службе.
Люди потребовали отремонтировать проезд, но в муниципальном «Управлении капитального строительства» получили ответ, что благоустройство контрактом не предусмотрено, работы обещали выполнить «на заключительном этапе», но сроков никто не назвал. Такой же ответ на свой запрос получил депутат Заксобрания Илья Зайцев.
Владельцы гаражей написали коллективное обращение в прокуратуру. Проверка показала, что временные проезды к гаражам действительно не были предусмотрены, а территория не содержалась должным образом.
Прокуратура внесла представление руководству учреждения. Последовала реакция: совместными усилиями сторон контракта был восстановлен проезд, опасные провалы ликвидированы.
В результате жители вновь получили законный доступ к своим гаражам, а потенциальная угроза жизни и имуществу была устранена.