Известные блогеры, замеченные в рекламе азартных игр, заявили, что это были дипфейки

Как сообщили в Комитете по конкуренции, с развитием искусственного интеллекта участились случаи, когда мошенники подделывают фотографии и видео известных личностей для того, чтобы войти в доверие к гражданам, используя их голоса и внешность. Особенно активно дипфейки, фальшивые изображения и ложные новости распространяются в социальных сетях.
Дипфейк — это технология имитации внешности и даже голоса известных людей с помощью искусственного интеллекта. Такие ролики способны вводить в заблуждение зрителей и создавать иллюзию участия известных персон в различных кампаниях и рекламах.
В частности, добавили чиновники, в последнее время в соцсетях продвигается азартная и основанная на риске игра под названием Chiken Road, якобы приносящая высокий доход. Для рекламы этого сервиса мошенники смонтировали видео с использованием поддельного голоса известного ведущего Элмурода Хакназарова. При этом сам телеведущий заявил, что никакого отношения к этой рекламе не имеет, а его голос был искусственно сымитирован для создания фейкового видео. Он также обратился к гражданам с призывом не доверять подобным роликам и не становиться жертвами мошенников.
В ходе оперативной проверки Комитета по конкуренции выяснилось, что блогеры Дильшод Назаров (dili.me) и А. Абдурахмонов (abdurahmonmufid) также не рекламировали азартные и рискованные игры, несмотря на появление в интернете видео с их участием. Распространяемые в сети видеоролики оказались подделками, созданными с помощью технологий искусственного интеллекта.
Вся информация по этим случаям была передана в правоохранительные органы для юридической оценки ситуации и принятия мер в отношении лиц, причастных к созданию и распространению поддельного контента.