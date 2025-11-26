Известные блогеры, замеченные в рекламе азартных игр, заявили, что это были дипфейки

В частности, добавили чиновники, в последнее время в соцсетях продвигается азартная и основанная на риске игра под названием Chiken Road, якобы приносящая высокий доход. Для рекламы этого сервиса мошенники смонтировали видео с использованием поддельного голоса известного ведущего Элмурода Хакназарова. При этом сам телеведущий заявил, что никакого отношения к этой рекламе не имеет, а его голос был искусственно сымитирован для создания фейкового видео. Он также обратился к гражданам с призывом не доверять подобным роликам и не становиться жертвами мошенников.