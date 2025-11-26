В РФ создали систему распределения бюджетных и целевых мест в медвузах

Как отмечается в сообщении, данная система для отслеживания ситуации в сфере регионального здравоохранения и медицинского образования была разработана группой специалистов Yandex Cloud, студентов «Яндекс. Практикума» и исследователей из Тверского государственного медицинского университета на базе технологий бизнес-аналитики и визуализации информации, разработанной в «Яндексе». Для ее создания ученые использовали данные о месте трудоустройства и специальностях более 1 тыс. врачей, работающих в Тверской области.