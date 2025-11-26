Боец Александр Кулыгин из Байкальска погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Кулыгин из Байкальска. Ему было 47 лет. Об этом сообщает глава администрации поселения Василий Темгеневский.
— Боец окончил школу № 12, после чего поступил в ПТУ-16, там освоил специальность столяра-станочника. Два года служил в армии в Приморском крае. Вернувшись на родину, устроился на местный комбинат, а также продолжил учебу в строительном колледже и в Иркутском государственном университете, — пишет в сети Василий Темгеневский.
«За ленточку» военнослужащий отправился в 2022 году после подписания контракта, его определили в бригаду эвакуации. Александр Кулыгин пал при выполнении боевого задания 18 ноября 2025, дома его ждали родители.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Павел Однокурцев из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО.