Боец Александр Кулыгин из Байкальска погиб в зоне СВО

— Боец окончил школу № 12, после чего поступил в ПТУ-16, там освоил специальность столяра-станочника. Два года служил в армии в Приморском крае. Вернувшись на родину, устроился на местный комбинат, а также продолжил учебу в строительном колледже и в Иркутском государственном университете, — пишет в сети Василий Темгеневский.