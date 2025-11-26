Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже 27 ноября снизят давление холодной воды в нескольких микрорайонах

На водоподъемной станции проведут плановые работы.

Источник: Комсомольская правда

27 ноября с 10:00 до 18:00 в ряде микрорайонов Воронежа будет снижено давление холодного водоснабжения в домах и объектах без повышающих насосов. Об этом сообщил воронежский Росводоканал.

Причина — плановые работы на станции. Специалисты выполнят диагностику оборудования и профилактическое обслуживание насосов.

Районы и адреса, которых это коснется:

— квартал: Антонова-Овсеенко — Московский проспект (нечетная сторона) — Хользунова (четная сторона);

— квартал: Независимости — Композитора — Ставонина — Историка Костомарова;

— ж.м. Задонье;

— ЖК «Грин парк»;

— ЖК «Задонье»;

— ул. Лесхозная;

— ж.м. «Хвойный»;

— Московский проспект, 175, 175/1, 179, 179/1, 179а, 179б, 179 В, 179 г, 179 к.3, к.4, 185;

— мкрн. «Военный городок»;

— мкрн. «Подгорное»;

— пос. «Солнечный»;

— мкрн. «Рождественский»;

— хутор «Ветряк»;

— ЖК «Счастье»;

— ЖК «Финский Квартал»;

— улицы Проселочная, Генерала Черткова, Кленовая;

— ж.м. «Ветряк» пос. Правобережный;

— ж.м. Лесная поляна-1, 2, 3;

— квартал: Козо-Полянского — Летчика Филиппова — Ломоносова — Загоровского — Шишкова — Хользунова — Московский проспект (чётная сторона).