В Воронеже 27 ноября снизят давление холодной воды в нескольких микрорайонах

27 ноября с 10:00 до 18:00 в ряде микрорайонов Воронежа будет снижено давление холодного водоснабжения в домах и объектах без повышающих насосов. Об этом сообщил воронежский Росводоканал.
Причина — плановые работы на станции. Специалисты выполнят диагностику оборудования и профилактическое обслуживание насосов.
Районы и адреса, которых это коснется:
— квартал: Антонова-Овсеенко — Московский проспект (нечетная сторона) — Хользунова (четная сторона);
— квартал: Независимости — Композитора — Ставонина — Историка Костомарова;
— ж.м. Задонье;
— ЖК «Грин парк»;
— ЖК «Задонье»;
— ул. Лесхозная;
— ж.м. «Хвойный»;
— Московский проспект, 175, 175/1, 179, 179/1, 179а, 179б, 179 В, 179 г, 179 к.3, к.4, 185;
— мкрн. «Военный городок»;
— мкрн. «Подгорное»;
— пос. «Солнечный»;
— мкрн. «Рождественский»;
— хутор «Ветряк»;
— ЖК «Счастье»;
— ЖК «Финский Квартал»;
— улицы Проселочная, Генерала Черткова, Кленовая;
— ж.м. «Ветряк» пос. Правобережный;
— ж.м. Лесная поляна-1, 2, 3;
— квартал: Козо-Полянского — Летчика Филиппова — Ломоносова — Загоровского — Шишкова — Хользунова — Московский проспект (чётная сторона).