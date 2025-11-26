ЖКХ Минска сказало о пенсионерке, которая провалилась в яму на тротуаре

Стало известно, что случилось с пенсионеркой, которая упала в провал на тротуаре у дома. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в ЖКХ Московского района.
Несчастный случай произошел на проспекте Газеты «Правда». На видео попало, как минчанка провалилась в грунтовую яму, образовавшуюся из-за обвала тротуарной плитки у подъезда дома № 54.
В ЖКХ сказали, что, к счастью, пенсионерка отделалась испугом и синяками. Сразу после происшествия на место приезжали специалисты «Минскводоканала», ЖЭУ, «Ремавтодора» и даже правоохранители.
Пенсионерка сказала, что не имеет претензий к коммунальщикам, которые перед ней извинились.
— Устанавливаются причины проседания грунта. Вероятно, это произошло из-за прорыва наружных сетей ливневой канализации, — прокомментировали в ЖКХ.
Также в организации отметили, что капремонт данного дома делали в 2022-м. Тогда строителями заменялись системы холодного и горячего водоснабжения, бытовая и ливневая канализация с выпуском до первых колодцев, трубопроводы системы внутренних водостоков, прокладывались поливинилхлоридные трубы для напорной канализации.
