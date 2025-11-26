Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старт строительства Южного обхода Уфы запланирован на 2030 год — Минтранс Башкирии

Южный обход Уфы намерены начать строить в 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Строительство первого этапа Южного обхода Уфы и новых мостов в створе улиц Интернациональной и Революционной предварительно планируется начать с 2030 года. Об этом на оперативном правительственном совещании правительства в Центре управления республикой сообщила глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

По словам чиновницы, в настоящее время вместе с федеральным Минтрансом ведется работа по определению источников финансирования этих крупных инфраструктурных проектов.

Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, на прошедшей в Москве Транспортной неделе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным обсуждались перспективы реализации крупных транспортных проектов республики. Руководитель региона подчеркнул, что видит полную поддержку со стороны федерального центра.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.