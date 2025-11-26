Старт строительства Южного обхода Уфы запланирован на 2030 год — Минтранс Башкирии

Строительство первого этапа Южного обхода Уфы и новых мостов в створе улиц Интернациональной и Революционной предварительно планируется начать с 2030 года. Об этом на оперативном правительственном совещании правительства в Центре управления республикой сообщила глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
По словам чиновницы, в настоящее время вместе с федеральным Минтрансом ведется работа по определению источников финансирования этих крупных инфраструктурных проектов.
Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, на прошедшей в Москве Транспортной неделе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным обсуждались перспективы реализации крупных транспортных проектов республики. Руководитель региона подчеркнул, что видит полную поддержку со стороны федерального центра.
