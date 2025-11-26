Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком

Часть детского Мойнакского парка уже была благоустроена несколькими годами ранее. Так, в 2020 году отремонтировали аллею, примыкающую к парку. На ней расположили скейт-парк, детскую игровую площадку и зоны тихого отдыха. Новым проектом предусмотрена реконструкция второй части парка, она в настоящее время представляет собой заросший лесной массив без дорожек и освещения. Главный акцент в проекте градостроители сделали на досуг молодежи и семей с детьми.
«Наш проект создаст как удобные прогулочные маршруты в тени деревьев, так и дополнит существующие функциональные зоны. Кроме того, мы изучили потребности местных жителей и постарались учесть замечания к текущему парку, поэтому в проекте появилась организованная входная зона», — рассказывает главный архитектор проекта Иван Ковалев.
Так, по задумке проектировщиков, основанных на предложениях евпаторийцев, в парке появится так называемая событийная площадка, оформленная в виде многоуровневого амфитеатра с проекционным экраном, небольшое кафе, а также туалет с комнатой матери и ребенка.
Спортивная зона в западной части парка, согласно проекту, включит площадки для мини-футбола, волейбола, стритбола, четыре стола для пинг-понга и зону воркаута.
«Зона отделена декоративно-защитными стенами, которые также служат опорой для спортивного оборудования и холстом для граффити, обновляемого во время молодежных фестивалей», — рассказали проектировщики.
Детская игровая площадка разместиться между рядами уже существующих деревьев, поэтому приобретет вытянутую форму. К уже действующей скейт-площадке добавят памп-трек.
«В центре — большая песочница с водой, по бокам — две игровые зоны: одна с качелями и игровой башней, другая — в виде лабиринта из декоративных “монстроподобных” бетонных стенок. Для родителей предусмотрен теневой навес с зоной ожидания», — показали архитекторы визуализацию проекта.
Все функциональные зоны новой части парка будут связаны между собой главной аллеей, проложенной вдоль сохранившихся рядов деревьев. При этом покрытие дорожек станет разнообразным — от резиновой крошки на спортивных площадках до проницаемых для воды дорожек из щебня в зеленых зонах.
Концепция проекта утверждена, идет подготовка рабочей документации. Строительство нового этапа благоустройства начнется летом 2026 года, рассказали проектировщики.
Детский Мойнакский парк расположен в западной части Евпатории на пересечении улицы Полупанова и проспекта Ленина, у берега живописного Мойнакского озера и рядом с федеральным Детским реабилитационным центром. Общая площадь благоустраиваемой территории — 4,5 га.