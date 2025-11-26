Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком

Часть детского Мойнакского парка уже была благоустроена несколькими годами ранее. Так, в 2020 году отремонтировали аллею, примыкающую к парку. На ней расположили скейт-парк, детскую игровую площадку и зоны тихого отдыха. Новым проектом предусмотрена реконструкция второй части парка, она в настоящее время представляет собой заросший лесной массив без дорожек и освещения. Главный акцент в проекте градостроители сделали на досуг молодежи и семей с детьми.