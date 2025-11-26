Ричмонд
В Советском районе Воронежа благоустроят 9 дворовых территорий

Там приводят в порядок тротуары, обновляют детскиe площадки и монтируют освещение.

Девять дворов благоустроят в Советском районе Воронежа до конца года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Воронеж.

Работы запланированы на улицах 232-й Стрелковой дивизии, Южно-Моравской, Юлюса Янониса, Молодогвардейцев, Комарова, Космонавтов и Карла Либкнехта.

На части территорий благоустройство уже завершили. Например, на улице Молодогвардейцев установили ограждение, детскую беседку и спортивный тренажер. Ранее в этом же дворе отремонтировали проезд, организовали парковку, привели в порядок тротуары, уложили травмобезопасное покрытие на детской площадке и смонтировали карусель, скамейки, урны и освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.