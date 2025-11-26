Детскую поликлинику № 2 во Владикавказе обновят к концу года

Ремонт детской поликлиники № 2 во Владикавказе завершат в декабре при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Северной Осетии — Алании.
Специалисты уже полностью демонтировали старые конструкции, заменили все инженерные сети — отопление, канализацию, электропроводку и системы пожарной безопасности. Уже установлены новые окна, двери, обновлены полы и кровля.
На третьем и четвертом этажах впервые появились санузлы, а в нескольких кабинетах были дополнительно прорезаны окна, что значительно улучшило освещенность помещений. Параллельно идет внутренняя отделка сразу на четырех этажах. После завершения отделочных работ в поликлинику завезут новое оборудование и мебель.
Учреждение обслуживает около 22 тысяч детей. После ремонта четко выстроится логистика внутри: участковая служба разместится на втором этаже, вспомогательные кабинеты — на третьем, узкие специалисты — на четвертом, а травматология и рентген — на первом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.