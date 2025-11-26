В Новосибирске разработали соединения для очищения тканей светом

«Когда реакционноспособные частицы взаимодействуют с химическими загрязнителями, они способны окислять такие молекулы до углекислого газа и воды, которые не могут нанести вреда организму. Вирусы и бактерии под влиянием образованных активных форм кислорода теряют способность заражать клетки организма человека. Экспериментально было подтверждено, что время для обеззараживания поверхности таких материалов от разных типов загрязнителей сильно зависит от его структуры. Чаще всего для инактивации биологических объектов, таких как бактерии и вирусы, требуется всего несколько часов освещения», — отметила Соловьева.